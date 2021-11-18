بالصورة.. مريض يترك رسالة مُبكية للأطباء قبل وفاته

ترك مريض ينحدر من ولاية الجلفة، رسالة مؤثرة لطاقم مستشفى البليدة أين كان يخضع للعلاج قبل وفاته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الرسالة المبكية للمريض، لتكون عبرة للجميع.

وكتب المريض: “بسم الله الرحمان الرحيم، السلام عليكم، انتم جميعا بدون إستثناء بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، لكل ما فعلتموه معي عندما كنت مريضا عندكم. وسامحوني على بعض التجاوزات التي بدرت مني فهاته حالة مريض تعب في السفر بين البليدة والجلفة وآلام الرأس المتكررة”.

كما أضاف المريض: “والله قد أحببتكم فقد كنت أرى فيكم بعد الله أملا لي يتجدد مع كل يوم. كما أكررها ثانية سامحوني فقد سامحتكم جميعا. وأسأل الله أن يكون مرضي هذا كفارة للذنوب والخطايا. وحتما ستستمر الحياة من بعدي كما استمرت من بعد موت خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لك يا عصام أدعوا الله لي بالرحمة والمغفرة”.

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