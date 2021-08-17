بالصورة.. مشاهد صادمة من داخل طائرة إجلاء مكتظة بمواطنين أفغان

انتشرت صور صادمة من داخل طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز C-17، قامت بإجلاء رقم قياسي بلغ حوالي 640 أفغانيا من كابل في وقت متأخر من الأحد.

ونشر موقع “Defense One” الأمريكي، صورا من داخل الطائرة، مشيرا إلى أن “طائرة شحن عسكرية قامت بإجلاء رقم قياسي وصل إلى 640 أفغانيا، وكانت وجهتها قاعدة العديد الجوية في قطر”.

وقال مسؤول أمريكي، حسب ذات الموقع، إن “الطائرة لم تكن تنوي حمل هذا العدد الكبير، لكن الأفغان المذعورين دفعوا أنفسهم نحوها، فاتخذ الطاقم قرار المغادرة بدلا من إجبارهم على النزول من الطائرة”.

وأشار المسؤول إلى أن الرحلة كانت واحدة من رحلات عدة تمكنت من الإقلاع وعلى متنها مئات الأفغان، وربما كان حمولة البعض منها أكثر من 640 شخصا.

https://twitter.com/DefenseOne/status/1427395255788244992/photo/1