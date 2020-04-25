بالصورة.. نادين نجيم تفاجئ متابعيها وترتدي الحجاب في أول أيام رمضان

فن وثقافة
  • -
  • 0
بالصورة.. نادين نجيم تفاجئ متابعيها وترتدي الحجاب في أول أيام رمضان
بقلم نادية بن طاهر

فاجأت النجمة اللبنانية، ​نادين نسيب نجيم،​ متابعيها، بنشرها لصورة لها وهي ترتدي الحجاب في أول أيام رمضان.

وعلقت الفنانة، على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “رمضان كريم شهر مبارك عليكم”.

وتغيب نادين نجيم، عن دراما رمضان هذا العام، بعدما تأجل عرض مسلسل “2020”، إلى ما بعد شهر رمضان، بسبب عدم إستكمال التصوير في ظل اجراءات الوقاية من كورونا.

وشكرت النجمة اللبنانية، جمهورها، على محبتهم وتعليقاتهم الإيجابية والداعمة لها، مشيرة إلى أنها ستشتاق إليهم كثيرا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=810933

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com