بالصورة.. نجمة the voice kids تعتزل الغناء وترتدي الحجاب

أعلنت نجمة برنامج “ذا فويس كيدز”، جويرية حمدي، عن ارتدائها الحجاب واعتزالها الغناء.

ودعت جويرية البنات لاتباع هذه الخطوة والتي وصفتها خلال حديثها بالرائعة، مؤكدة أنها كانت أمنيتها.

وظهرت نجمة ذا فويس كيدز في مقطع فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن فيها عن تجربتها مع ارتداء الحجاب.

حيث أطلت جويرية حمدي تحكي قصة تمنيها ارتداء الحجاب منذ الطفولة، وهي خطوة قامت بتنفيذها بالفعل.

وقالت الفنانة: “قعدت أفكر في لبس الحجاب لمدة 6 شهور لأن دا فرض ربنا وهو أعلم بخلقه. ربنا بيختبرنا اختبار صعباً لأننا كبنات بنحب نظهر جمالنا والحجاب اختبار وامتحان كبير واحنا بنجاهد فيه”.

وأضافت: “منذ 3 أشهر وأنا أفكر في الأمر حتى أخذت القرار، ومبسوطة بفكرة الحجاب، وارتدائه عن اقتناع”.

واشتهرت جورية حمدي منذ لحظة انضمامها إلى برنامج المواهب ذا فويس كيدز بنسخته الأولى، حيث كانت عضوة في فريق النجم تامر حسني.

واشتهرت جورية بتقديم أغنية الفنانة سمير سعيد “بعد يومين”، والتي تألقت بها في الدور النصف النهائي.

وحصل المقطع الخاص بها أكثر من 100 مليون مشاهد، وتفاعلت معها لجنة التحكيم بسبب أدائها الرائع والمميز لهذه الأغنية.