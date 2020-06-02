بالصورة.. هذه رسالة الطفل الفائز بالمسابقة الوطنية لكتابة الرسائل 2020

نشرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الرسالة الموسومة بعنوان “نشر السلام وحماية الطفولة” الفائزة بالمسابقة الوطنية لكتابة الرسائل 2020.

وفاز بالجائزة، الطفل عبد القادر بومعزة من ولاية الأغواط، والذي خط الرسالة بيده، وافتكّ المرتبة الأولى في المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل للأطفال طبعة 2020.

هذا وأشرف يوم أمس، إبراهيم بومزار، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رفقة وزير التربية الوطنية والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة، على الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة الوطنية الرسالة الخطية عبر تقنية التحاضر المرئي.

وقام بومزار، وبالتزامن مع اليوم العالمي للطفولة بالاعلان عن إطلاق دليل خاص بالأولياء والمربين لحماية الأطفال على الانترنت.

بالإضافة إلى تطبيقات خاصة استحدثها متعاملو الهاتف النقال، بحيث تتيح مراقبة الأولياء أبنائهم على شبكة الانترنت.