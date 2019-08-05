بالصورة.. هذه هي بطلة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة

كثرت التكهنات والتسريبات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن إسم النجمة التي ستقف أمام النجم السوري “تيم حسن”، في الجزأ الرابع من مسلسل “الهيبة”.

وحسب موقع “الفن”، ستلتحق النجمة السورية “ديمة قندلفت”، بطاقم المسلسل، في جزءه الرابع.

وخرج بطل مسلسل الهيبة عن صمته، وعلق على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، على انضمام كل من النجم اللبناني “عادل كرم”، و”ديمة قندلفت” للعمل بالجزء الجديد للمسلسل.

وكتب تيم حسن: “أهلا ومية سهلا بـعادل الغالي نورت الهيبة بوجودك يانجم و فرحة كبيرة وإضافة وجود ديما الغالية بيننا، بالنجاح والتوفيق النا كلنا سوا إن شاء الله عادل كرم، ديما قندلفت”.

للتذكير، كتب الجزء الرابع من الهيبة، “فؤاد حميرة”، وسيخرجه “سامر البرقاوي”، من إنتاج شركة الصباح.