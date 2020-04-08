بالصورة.. هكذا إحتفلت أمل بوشوشة بعيد ميلاد إبنتها في الحجر المنزلي

احتفلت النجمة الجزائرية، أمل بوشوشة، بعيد ميلاد إبنتها ليا، في المنزل، التزاما بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ونشرت بوشوشة، صورة تجمعها بصغيرتها ليا، مع كعكة عيد ميلاد مصممة بمجسمات لأميرات ديزني، عبر حسابها الموثق على إنستغرام، من كواليس احتفال عائلي بعيد ميلادها.

ووجهت بوشوشة رسالة إلى صغيرتها قائلة: “اليوم هو يوم عيد ميلادك يا عيدي، مثل هذا اليوم و قبل ثلاث سنوات أبصرت أنت النور وأبصرت أنا الحياة، و منذ ذلك اليوم أصبح كل يوم وأنت في حياتي عيدي، كل عام وأنت روحي وعمري كل عام وأنت بخير”.

وهنأ العديد من النجوم إبنة أمل بعيد ميلادها، على غرار النجمة اللبنانية سيرين عبد النور والإعلامية مهيرة عبد العزيز.