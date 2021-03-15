بالصورة.. ياسمين صبري ثالث إمرأة ترتدي أغلى عقد في العالم

تصدرت النجمة المصرية ياسمين صبري، الأخبار على مواقع التواصل الإجتماعي، بإرتدائها لأغلى عقد في العالم.

وارتدت ياسمين صبري أغلى عقد في العالم أهدته لها Cartier بعد اختيارها كسفيرة لأحدث حملات Panthere de Cartier بمنطقة الشرق الأوسط.

والعقد عبارة عن قطعة نادرة على شكل تمساحين، صممت عام 1975 للفنانة المكسيكية ماريا فيليكس.

وتعتبر ياسمين صبري ثالث إمرأة في العالم ترتدي هذه القطعة النادرة، بعد ماريا فيليكس والفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.

ويتكون العقد من 120 قيراطا ويحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر.