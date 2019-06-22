بالصوروالفيديو…سكان بجاية يحتجون لوضع حد لإنتشار الحانات والملاهي

أقدم مواطنون من مدينة بجاية على غلق الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين عاصمة الولاية والسواحل الغربية لبجاية “بوليماط لغاية بني كسيلة”.

وقام المحتجون منذ صبيحة اليوم السبت، بغلق الطريق بالقرب من نقطة مراقبة الشرطة بالمكان المسمى إيعزوقن بذات الولاية .

وأرجع سكان المنطقة أسباب الغلق هي أن مواطني هذه القرى يطالبون بوضع حد للإنتشار الخطير للحانات والملاهي وإنتشار الدعارة

وكل الآفات على مستوى الساحل الغربي مما خلق مشاكل لمواطني هذه القرى، وكذلك للمطالبة بحقوق تنموية وتسوية مشاكل متعلقة بالعقار.

ويرى سكان المناطق أن غلق الطريق أخر ورقة بقيت لهم للضغط على المسؤولين لتطبيق القانون والإستجابة لمطالبهم المشروعة حسبهم.

كما طالب المحتجون بتدخل المسؤولين المحليين و على رأسهم والي ولاية بجاية، لوضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة على المواطن البجاوي.