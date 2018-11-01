بالصوروالفيديو.. سيول الأمطار تغرق منطقة سيدي معروف بوهران

عاش قاطنو حي 500 مسكن بسيدي معروف التابعة لبلدية سيدي الشحمي بوهران، بعد الأمطار المتوسطة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حالة طوارئ.

حيث غمرت السيول العديد من الطرقات والممرات، وصلت إلى حد منازلهم التي وجدوا انفسهم محتجزين بها بعدما شلت المياه حركة السير والمرور بها أمام غياب البالوعات انسداد قنوات الصرف الصحي.

سيول عزلت بشكل كامل سكان منطقة سيدي معروف أمام كارثة المياه المتجمعة والممرات الفاصلة بين منازلهم حولتها إلى شبه مسابح أعاقت التحاق العمال بمقرات عملهم المتمدرسين إلى مؤسساتهم التعليمية.

وضع استاء منه قاطنو حي 500 مسكن بسيدي معروف، أمام كل مرة تساقط للأمطار أصبحت نقمة لقضاءهم ليالي بيضاء وبالعراء خوفا من إرتفاع منسوب المياه التي هم متخوفون من عواقبها.

أمام عجز السلطات المحلية عن التدخل والالتفات إلى مطالبهم التي لم تجد الحل بعد أكثر من 4 سنوات.