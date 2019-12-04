بالصور .. آخر التحضيرات للبلاطو الذي سيحتضن المناظرة التاريخية بين المترشحين الخمسة

نشرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات صور حصرية للأستديو الذي سيحتضن يوم الجمعة المناظرة التاريخية بين المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية.

وأظهرت الصور التي تم نشرها السلطة عبر صفحتها على الفيسبوك تقاصيل الاستديو الذي مازالت الاشغال متواصلة به لحد الساعة من أجل إنجاح الحدث التاريخي الهام .

وهذا وقد اعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ان المناظرة سينشطها 5 صحفيين على رأسهم عمار جيلالي على التلفزيون العمومي.

كما قررت إستضافة كل من صحفي عن جريدة ناطقة بالعربية وكذا عن جريدة ناطقة بالفرنسية إضافة الإذاعة وأيضا قناة خاصة.

وللإشارة فإن المناظرة ستقام بين المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل لعرض برنامجمه الانتخابي.