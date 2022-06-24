بالصور.. آخر تحضيرات الوفود بالقرية المتوسطية تحسبا لانطلاق المنافسات

تواصل وفود البُلدان المُشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 تحضيراتها تحسبا للعرس المتوسطي.

حيث أجرى الرياضيين التابعين للوفود المُشاركة اليوم الجمعة آخر التحضيرات بالقرية المتوسطية.

وذلك تحسبا لانطلاق الألعاب المتوسطية غدا السبت، والتي ستدوم إلى غاية 05 جويلية المُقبل.

كما جرت تدريبات الرياضيين في مُختلف الرياضات وسط ظروف جيدة، خاصة في ظل توفر كل المرافق المطلوبة بالقرية المتوسطية.