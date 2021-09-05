بالصور.. آخر حصة تدريبية للخضر بسيدي موسى قبل التنقل إلى مراكش

أجرت التشكيلة الوطنية للمنتخب الوطني مساء اليوم الأحد آخر حصة تدريبية بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى قبل التنقل إلى مدينة مراكش المغربية يوم غد الإثنين تحسبا لمواجهة منتخب بوركينافاسو في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا عريضا يوم الخميس الماضي في إفتتاح مباريات التصفيات بعد سحقه لمنتخب جيبوتي بثمانية أهداف نظيفة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

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