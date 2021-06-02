بالصور.. آخر حصة تدريبية للخضر قبل المواجهة الودية أمام موريتانيا

أجرى أمسية اليوم الأربعاء المنتخب الوطني الجزائري آخر حصة تدريبية بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحسبا للمُباراة الودية الأولى للخضر المُقررة سهرة الخميس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ضد مُنتخب موريتانيا.

التربص إنطلق بصفة رسمية الإثنين عقب وصول كل اللاعبين الى الجزائر ما عدا نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز الذي سيغيب عن مواجهة موريتانيا بإذن من الناخب الوطني جمال بلماضي بسبب خوضه نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا سهرة السبت وكذا الحارس رايس مبولحي، وسيلتحق الثنائي بالتربص غدا الخميس.

وكان العديد من نجوم المنتخب الوطني الجزائري على غرار بلايلي عطال بونجاح سليماني وكذا بن العمري قد دخلوا الى مركز سيدي موسى قبل إنطلاق التربص بصفة رسمية، وذلك للتدرب رفقة المحضر البدني والحفاظ على لياقتهم البدنية.