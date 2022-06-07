بالصور.. آخر حصة تدريبية للخضر قبل مواجهة منتخب تنزانيا غدًا

آجرى أمسية اليوم الثلاثاء المُنتخب الوطني الجزائري، آخر حصة تدريبية قبل مواجهة تنزانيا المُقررة غدا الأربعاء.

كما جرت الحصة التدريبية في نفس توقيت المواجهة المُقررة على الساعة 17:00 على الملعب الرئيسي الذي سيحتضن اللقاء.

وآخذ زملاء القائد، إسلام سليماني، فكرة عن أرضية ملعب، بنجامين مكابا الوطني، الذي سيحتضن المواجهة.

بينما وضع الناخب الوطني، جمال بلماضي، آخر اللمسات على التشكيلة الأساسية وطريقة اللعب التي سيعتمد عليهما أمام تنزانيا.