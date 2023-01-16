بالصور.. آخر حصة تدريبية للمُنتخب المحلي قبل مواجهة إثيوبيا

آجرى أمسية اليوم الإثنين المُنتخب الوطني للاعبين المحليين حصة تدريبية بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى.

وتُعتبر هاته آخر حصة تدريبية للمحليين تحسبا لمواجهة إثيوبيا المُقررة غدا الثلاثاء بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وعرفت الحصة التدريبية الأخيرة التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة حيوية كبيرة بين اللاعبين.

ويواجه أشبال الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، إثيوبيا بداية من الساعة الـ20:00 لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات الشان.