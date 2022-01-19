بالصور.. آخر مُستجدات الخضر قبل مواجهة كوت ديفوار الحاسمة !

خاض أمسية اليوم الأربعاء المُنتخب الوطني الجزائري الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة كوت ديفوار المُقررة غدا الخميس.

الحصة التدريبية للخضر التي انطلقت بداية من الساعة ال17:00 عرفت اندماج كلي للجناح “آدم وناس” ومنذ بداية الحصة التدريبية عكس المرات السابقة أين كان يندمج في نهاية الحصة.

هذا وعرفت ذات الحصة التدريبية التي جرت وسط معنويات عالية لأشبال الكوتش جمال تواجد جمال الدين بن العمري الذي أصيب أمام غينيا الإستوائية.

أنصار الخضر المتواجدين بمدينة دوالا الكاميرونية لم يفوتوا الفرصة وحضروا بداية الحصة التدريبية التي جرت بالملعب الملحق لجابوما، كما شجعوا اللاعبين بقوة.

وفي الختام يجب الإشارة إلى أن بلماضي اجتمع باللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية ووجه لهم خطابا حماسيا لتجاوز كوت ديفوار وبلوغ ثمن نهائي الكان.

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كشف باتريس بوميل، مدرب كوت ديفوار، صبيحة اليوم السبت، الأسباب التي جعلت الخضر يتعثرون في الجولة الأولى من الكان أمام سيراليون.

وتحدث التقني الفرنسي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، قبل ملاقاة الفيلة لسيراليون قائلا :”أمام الجزائر خلقوا العديد من الفرص”.

وواصل :”الجزائر لعبت جيدا، وسيراليون فرضت عليها نسقا معينا، ولاعبوها يتوجهون بسرعة للهجوم، مما أربك الجزائر”.

وختم :”سيراليون قوية، وأثبتت ذلك أمام الجزائر وقبلها أمام نيجيريا، إنهم لا يرضون بالهزيمة”.

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وتعثر الخضر في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون بنتيجة التعادل السلبي. بملعب جابوما في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وفشل الخضر في تحقيق الفوز أمام المنتخب السيراليوني في حملة الدفاع عن اللقب القاري بعد التتويج المحقق سنة 2019 بمصر.

وشهدت المباراة إرتفاعا كبيرا في درجة الحرارة ونسبة الرطولة بمدينة دوالا. وهو ما أثر سلبيا على آداء أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي طيلة أطوار اللقاء.

كما وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة دعم إلى أشبال الناحب الوطني جمال بلماضي. عقب تعثرهم في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون.

وكتب الرئيس تبون تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: “ستبقون كبارا، برغم التعادل في مباراتكم الأولى في البطولة الإفريقية.”

قبل ان يضيف الرئيس قائلا:”نحن معكم دومًا وأبدًا، في السّراء والضّراء..موفقون بحول الله.”

وللاشارة، تعادل المنتخب الوطني سلبيا 0/0 أمام المنتخب السيراليوني الثلاثاء الماضي في أول خرجة له في كان الكامرون.