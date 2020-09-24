بالصور.. آل سيد الشيخ يرسل قافلة تثبيت 50 سخان ماء يعمل بالطاقة النظيفة بولاية الجفلة

أرسل حمزة آل سيد الشيخ الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية القافلة تثبيت 50 سخان ماء يعمل بالطاقة النظيفة بولاية الجفلة.

وأعطى اشارة انطلاق القافلة الامين العام لولاية الجلفة صيلع مبروك بمعية الممثل عن الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية جودي سليمان رفقة السلطات المحلية.

وتمت عملية تثبيت 50 سخان ماء يعمل بالطاقة النظيفة ومن انتاج أيادي جزائرية 100 بالمئة بإحدى مناطق الظل تسمى المعلبة،كما سيتم توزيع باقي المسخنات على المناطق البعيدة والمعزولة

وتطبيقا لتوجيهات حمزة آل سيد الشيخ حيث خصصت هذه العملية للمناطق المعزولة، شملت العملية كذلك توزيع3000 كمامة و 120 لتر من سائل التعقيم الهيدروكحولي وتم تسليمهم لمدير المؤسسة العمومية للصحة بالولاية بحضور الامين العام لذات الولاية.