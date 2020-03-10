بالصور.. آيت علي براهم يستعرض سبل تطوير التعاون الصناعي مع سفير فرنسا

استقبل وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، اليوم الثلاثاء، سفير فرنسا بالجزائر، كزافيي دريانكور.

وخلال هذا اللقاء الطي جرى بمقر الوزارة، استعرض الطرفان واقع التعاون الصناعي بين الجزائر وفرنسا لاسيما في مجالات صناعة السيارات والصناعة الصيدلانية.

وبهذه المناسبة، قدم آيت علي براهم الخطوط العريضة للاستراتيجية الصناعية الجديدة للحكومة، مرحبا بمختلف أشكال الشراكة مع كل طرف يستوفي شروط هذه الاستراتيجية الجديدة.

ومن جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن رغبة بلاده في مواصلة وتوسيع العلاقات الصناعية مع الجزائر وفقا للإطار الاقتصادي، الصناعي والقانوني المحدد من طرف الحكومة الجديدة.