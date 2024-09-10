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الرياضة

بالصور.. أبطال “الهمم” يستعدون للعودة إلى الجزائر

بقلم محمد لمين صحراوي
بالصور.. أبطال “الهمم” يستعدون للعودة إلى الجزائر
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يستعد الوفد الرياضي البارالمبي الجزائري، المشارك في دورة باريس، التي جرت ما بين 28 أوت الماضي و8 سبتمبر الجاري، للوصول إلى الجزائر اليوم الثلاثاء.

ووتواجد البعثة الجزائرية، التي تضم 26 رياضيا. حاليا في مطار “شارل ديغول” بالعاصمة الفرنسية باريس، استعدادا لشد الرحال إلى أرض الوطن.

وبصم أبطال “الهمم” على مشاركة مشرفة في “البارالمبياد” بعدما نجحوا في حصد 11 ميدالية. بواقع 6 ذهبيات و5 برونزيات، جعلت الجزائر تتصدر الترتيب العربي والإفريقي، في نسخة باريس.

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