شهدت الباهية وهران أكبر موكب استعراضي للسيارات القديمة أغلبها من نوع “كوكسينال” جابت عدة شوارع وساحات.

وهذا انطلاقا من فندق الميريديان بحي العقيد لطفي في حدود التاسعة صباحا انتهت بجولة سياحية ترفيهية إلى جبل الأسُود.

الاستعراض الفريد من نوعه والذي عرف مشاركة أكثر من 50 مركبة يمثلون العديد من ولايات الوطن.

ونظمته الجمعية الشبانية “مغامرات المشي لوهران” تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة سيستمر إلى غاية يوم السبت.

أين سيتم تنظيم مسابقة لاختيار أجمل 3 سيارات مشاركة بحديقة سيدي امحمد،وقد استمتع المارة والجمهور بهذا الموكب الاستعراضي للسيارات القديمة.

التي تعود لسنوات الخمسينيات، الستينيات والسبعينيات،أغلب أصحابها شباب من الجيل الجديد،بادروا إلى استرجاع ذكريات من عايشوا فترة تلك السيارات الكلاسيكية.

وهذا بعد إعادة تجديدها وصيانتها لجعلها تحفة فنية تاريخية تمثل الموروث الوطني الجزائري.