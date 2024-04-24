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الرياضة

بالصور.. أبناء العقيبة وسوسطارة “خاوة خاوة” ضد ضرب السيادة

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. أبناء العقيبة وسوسطارة “خاوة خاوة” ضد ضرب السيادة
سوسطارة
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انتهى الشوط من مباراة نصف نهائي كأس الجزائر الذي يجمع بين فريق اتحاد العاصمة و شباب بلوزداد بالتعادل السلبي الذي يجري بملعب نيلسون مانديلا.

وينتظر جميع عشاق المستدير المحلية قراءة المدربين لتحسين الأداء و فتح باب التسجيل في بداية الشوط الثاني.

كما عرفت الشوط الأول حضور جماهيري رهيب من قبل أنصار السياربي و البهجة الذين صنوان أجواء رائعة جدا في المدرجات.

وشهدت بداية المباراة أخذ لاعبي سوسطارة و السياربي صور  فوتوغرافية رائعة التي مفادها الدفاع عن السيادة الوطنية، بعد الضلم التحكيمي الذي تعرض له أبناء البهجة في منافسة الكاف.

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