بالصور.. أبناء العقيبة وسوسطارة “خاوة خاوة” ضد ضرب السيادة

انتهى الشوط من مباراة نصف نهائي كأس الجزائر الذي يجمع بين فريق اتحاد العاصمة و شباب بلوزداد بالتعادل السلبي الذي يجري بملعب نيلسون مانديلا.

وينتظر جميع عشاق المستدير المحلية قراءة المدربين لتحسين الأداء و فتح باب التسجيل في بداية الشوط الثاني.

كما عرفت الشوط الأول حضور جماهيري رهيب من قبل أنصار السياربي و البهجة الذين صنوان أجواء رائعة جدا في المدرجات.

وشهدت بداية المباراة أخذ لاعبي سوسطارة و السياربي صور فوتوغرافية رائعة التي مفادها الدفاع عن السيادة الوطنية، بعد الضلم التحكيمي الذي تعرض له أبناء البهجة في منافسة الكاف.