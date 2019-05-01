بالصور..أبناء موظفي أمن بومرداس في ضيافة مركز التسلية ببينام

قام صبيحة اليوم الأربعاء، تنظيم رحلة لفائدة أبناء موظفي أمن ولاية بومرداس إلى مركز التسلية ببينام الخاص بالأمن الوطني،

من تنظيم مديرية الصحة النشاط الإجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني، تندرج هذه الزيارة في إطار مرافقة تلاميذ الأقسام النهائية

التي ستجتاز الإختبارات نهاية السنة الدراسية، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي لبومرداس .

حيث تم من خلالها إعداد طاقم بيداغوجي من أخصائيين نفسانين تابعين لمديرية الصحة النشاط الإجتماعي.

قدمت لهم توجيهات وتوصيات نفسانية تساعدهم على محاربة كل أشكال الخوف والضغط البسيكولوجي خلال هذه الفترة الحساسة في حياة التلاميذ

هذه المبادرة ترمي إلى تجسيد وتعزيز أواصر التكفل الإجتماعي و النفسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، يضيف المصدر ذاته .