بالصور.. أبواب المفتوحة على الدرك الوطني في سيدي بلعباس

نظمت القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، أبوابا مفتوحة على السلاح، على مستوى مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس بمشاركة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس.

حيث أشرف العقيد قريش بوزيان، قائد مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس ، على مراسم افتتاح هذه التظاهرات الإعلامية، بحضور السلطات العسكرية والمدنية وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.

وتميزت هذه المراسم بتنظيم تمارين وعروض رياضية وتطبيقية تبرز أهم النشاطات والمهام التي يقوم بها الدرك الوطني.

تحت عنوان الخدمة العمومية ومحاربة الجريمة قصد تمكين الجمهور من الإطلاع عن كثب على الإنجازات ذات الطابع الجماهيري والجواري التي يزخر بها هذا الأخير.

وتعريف الشباب الراغب في الإنخراط في صفوف هذه الهيئة النظامية، بكيفيات وشروط الإلتحاق، وفرص ومستويات التكوين المتاحة في مختلف الهيئات التكوينية لهذا السلاح.

ولقت هذه الأبواب المفتوحة استحسان الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية والأعمار لاسيما فئة الشباب، الذين أجمعوا على التنويه بمثل هذه التظاهرات المهمة التي تعتبر مناسبة لتقوية الرابطة “جيش- أمة” وتقريب المؤسسة العسكرية بمختلف هياكلها من المواطنين.