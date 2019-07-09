بالصور..أبواب مفتوحة حول المدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران

إحتضنت المدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران أمس الإثنين، تظاهرة الأبواب مفتوحة حول المدرسة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأشرف على مراسم إفتتاح هذه التظاهرة، القائد الجوي رفقة قائد المدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران،

بحضور السلطات العسكرية وجمهور من المواطنين و ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، يضيف المصدر ذاته .

هذه التظاهرة الإعلامية لاقت إستحسان الزوار من مختلف الشرائح الإجتماعية والأعمار لاسيما فئة الشباب، الذين أجمعوا على التنويه

بمثل هذه التظاهرات المهمة التي تعتبر مناسبة لتقريب المؤسسة العسكرية بمختلف هياكلها من المواطنين، والتعرف على الفرص التي تمنحها لهم هذه المدرسة.