بالصور.. أبواب مفتوحة على مدرسة ضباط الصف للمعتمدية بقالمة

أُفتتحت اليوم الخميس، الأبواب المفتوحة لفائدة الجمهور حول مدرسة ضباط الصف للمعتمدية بقالمة، حسبما أفاده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقد أشرف العميد بودراس نور الدين قائد اللواء الخامس لرادار الكشف والمراقبة، نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة

على افتتاح الأبواب بحضور السلطات العسكرية المدنية وأسرة الإعلام.

وتهدف هذه التظاهرة إلى تقريب مؤسسات الجيش الوطني الشعبي من الجمهور، من خلال تمكينه من الإطلاع عن كثب

على مختلف نشاطات ومهام مدرسة ضباط الصف للمعتمدية.

كما تعتبر فرصة لتعريف المواطنين وخاصة فئة الشباب الراغبين في الالتحاق بهذا الصرح التكويني بشروط وكيفيات التجنيد.

بالمناسبة نظم معرض لمختلف الورشات والتخصصات الإدارية والتقنية المعمول بها في المدرسة وكذا معرض للصور يخلد تاريخها ونشاطاتها.

كما طاف الحضور بمختلف مرافق هذا الهيكل التكويني أين تابعوا عروضا رياضية متنوعة قدمها متربصوا وطلبة المدرسة لقيت إعجاب وإستحسان الحضور.