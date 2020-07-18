بالصور.. أبو الفضل بعجي يشارك في تدشين تمثال الزعيم الاندونيسي أحمد سوكارنو

شارك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، اليوم، في مراسم تدشين تمثال الزعيم الاندونيسي الراحل أحمد سوكارنو.

التمثال الذي أقيم ببلدية بن عكنون بالجزائر العاصمة أشرفت على تدشينه سفيرة جمهورية اندونيسيا بالجزائر وعرفت حضور عدد من المسؤولين في الدولة.

وتم خلال مراسيم التدشين استعراض خصال ومواقف الزعيم الراحل سوكارنو خاصة في نصرة الشعوب المستعمرة منتصف القرن الماضي، ومنها القضية الجزائرية، حيث كان له الفضل في مشاركة وفد من جبهة التحرير الوطني في مؤتمر باندونغ في أفريل 1955، والذي كان حاسما في دعم كفاح الشعب الجزائري نحو الاستقلال.

للتذكير، تشكل وفد جبهة التحرير الوطني في هذا المؤتمر من المجاهدين حسين آيت أحمد و امحمد يزيد، رحمهما الله.