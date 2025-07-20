بالصور.. أجواء حماسية في تحضيرات المحليين لـ “شان” 2025

شرع المنتخب الوطني المحلي، اليوم الأحد، في التربص التحضيري الخاص بنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين “شان” 2025، والتي ستقام خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 30 أوت المقبل بكل من كينيا، تنزانيا وأوغندا.

والتحق اللاعبون المعنيون، الذين تم اختيارهم من طرف الناخب الوطني مجيد بوقرة، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، أين أجرى المنتخب أول حصة تدريبية وسط أجواء جدية وإيجابية، تعكس الرغبة الكبيرة في تقديم مشوار مشرف في البطولة القارية.

وكانت قرعة البطولة قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات أوغندا، جنوب إفريقيا، غينيا، النيجر، بالإضافة إلى منتخب سيتأهل من مباريات السد، في مجموعة توصف بالصعبة لكنها ليست مستحيلة بالنظر إلى إمكانيات “الخضر”.

ويأمل الطاقم الفني بقيادة بوقرة في استغلال هذا التربص لإعداد المنتخب بأفضل شكل ممكن، سواء من الناحية البدنية أو الفنية، قبل دخول غمار المنافسة الإفريقية التي يراهن عليها الجزائريون للذهاب بعيدًا وتحقيق نتائج إيجابية.