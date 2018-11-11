بالصور.. أجواء خرافية في كلاسيكو الأغنياء والفقراء

وصنع جمهور البوكا تيفو عالمي قبل بداية ذهاب نهائي كأس الليبرتادوريس.
أقدم تلاميذ ثانوية محمد بوضياف ببلدية برج عمر إدريس بولاية إيليزي على الإحتجاج أمام بلدية وغلق مقر البلدية.
منددين بالوضع المزري الذي يعيشونه بسبب مشكلة النقل…
أصبح الحصول على قارورة غاز البوتان هاجزا كبيرا لقاطني القرى والمداشر بولاية مستغانم.
حيث اشتكى سكان تلك القرى من انعدام وصولها إلى مناطقهم رغم الوعود المقدمة…
تثير "حفرة " وسط الطريق بحي الملعب في سطيف جدلا كبير بين سكان المدينة.
الحفرة نتجت عن اشغال بدأت منذ 5 سنوات لعملية تجديد شبكة الربط…
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