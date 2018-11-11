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بالصور.. أجواء خرافية في كلاسيكو الأغنياء والفقراء

الرياضة
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بقلم عبد النور حواز

شهدت بداية كلاسيكو الكرة الأرجنتينية الذي يجمع بوكا جونيورز بريفر بلايت  بملعب “لابوموبونيرا” أجواء خرافية.

وصنع جمهور البوكا تيفو عالمي قبل بداية ذهاب نهائي كأس الليبرتادوريس.


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