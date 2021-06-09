بالصور.. أجواء رائعة بين محرز وبلماضي في تدريبات المُنتخب الوطني

يُحضر المنتخب الوطني الجزائري لمواجهة نظيره التونسي بملعب “رادس” بالعاصمة التونسية تونس في لقاء ودي تحضيري هو الآخير للخضر في تربص شهر جوان بعد مواجهتي موريتانيا وكذا مالي في أجواء رائعة.

الحصة التدريبية للخضر التي جرت أمسية اليوم الأربعاء بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى جرت في أجواء رائعة صنعها الناخب الوطني جمال بلماضي رفقة قائد أبطال إفريقيا رياض محرز إضافة الى اللاعبين الآخرين مايؤكد الروح المعنوية العالية التي تتواجد عليها الكتيبة الخضراء.

الخضر سيشدون الرحال صبيحة الخميس صوب العاصمة التونسية تونس على متن طائرة خاصة على أن يُجروا في السهرة آخر حصة تدريبية لهم تحضيرا لمواجهة نسور قرطاج الودية، وذلك بالملعب الرئيسي.