بالصور.. أجواء رائعة تسود تدريبات الخضر بعد الفوز على كينيا

برمج الناخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، حصة تدريبية خفيفة، خص بها لاعبي الخضر، اللذين لم يشاركو كأساسيين أمام منتخب كينيا.

ويسعى الناخب جمال بلماضي، من خلال هذه الحصة التدريبية، إبقاء أشباله دائما في حالة جاهزية بدنية، تحسبا للمباريات المقبلة.

وكان الحارس رايس وهاب مبولحي، اللاعب الوحيد، الذي شارك أساسيا أمام كينيا، وحضر هذه الحصة التدريبية.

وشارك أيضا كل من ياسين براهيمي، أندي ديلور، ومهدي عبيد، في هذه التدريبات، بالنظر لدخولهم كبدلاء لبضع دقائق فقط، أمام كينيا.

وشهدت هذه التدريبات أجواء رائعة بين محاربي الصحراء، الذين عملوا بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز المحقق أمس الأحد على كينيا، بنتيجة 1-0.