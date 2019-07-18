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بالصور.. “أجواء رائعة” في الحصة التدريبية الآخيرة للخضر قبل النهائي

الرياضة
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بالصور.. “أجواء رائعة” في الحصة التدريبية الآخيرة للخضر قبل النهائي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أجرى المنتخب الوطني الجزائري أمسية اليوم الخميس آخر حصة تدريبية قبل مواجهة المنتخب السنغالي بملعب “القاهرة” الدولي.

سهرة غدا الجمعة بداية من الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر في نهائي منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية وقائعها بمصر.

وجرت الحصة التدريبية بملعب “بترو سبورت” بالعاصمة المصرية القاهرة مثلما جرت عليه العادة وعرفت في بدايتها أجواء رائعة بين اللاعبين.

وعرفت الحصة أيضا حضور كافة اللاعبين الذين أبدوا جاهزية كبيرة ماعدا غياب يوسف عطال بسبب الإصابة التي يُعاني منها.

وكانت الحصة التدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام والجماهير لمدة ربع ساعة فقط قبل أن يتم غلقها من طرف مسؤولي الخضر.


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