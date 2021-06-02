بالصور.. أجواء رائعة في تدريبات الخضر

يواصل الخضر تدريباتهم تحضيرا للمباريات الودية المقبلة، أمام “موريتانيا”، “مالي” و”تونس” على التوالي، أين يريد رفقاء “بلايلي” التألق في المباريات الثلاث وتحقيق الانتصار تلو الآخر حتى يتحسن مركز الخضر في ترتيب الفيفا.

وجاء في بيان نشره الفاف، أن التدريبات جرت في ظروف رائعة بمشاركة كل لاعبي الخضر سوى “رياض محرز” و”رايس مبولحي” اللذان سينضمان لكتيبة بلماضي في الأيام القليلة المقبلة، كما أن رشيد غزال انضم للتدريبات بعد اعفائه من تدريبات اليوم الأول لأنه كان يعاني من الإرهاق بعد موسم كبير لعبه رفقة بشكتاش.