بالصور: أجواء مهيبة بباريس توديعا للفقيد لوصيف حماني

ألقى جمع غفير النظرة الأخيرة على جثمان البطل الجزائري الأسبق للملاكمة لوصيف حماني. بأحد مساجد فرنسا في أجواء مهيبة.

ومن المقرر أن يحمل الجثمان غدا الخميس إلى أرض الوطن. وتشييع جنازته بمسقط رأسه بدائرة عين الحمام بتيزي وزو.

يذكر أن البطل الجزائري الأسبق للملاكمة، لوصيف حماني، توفي الأسبوع الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد لوصيف أحد أبرز الملاكمين الذين قدموا إنجازات كبيرة للرياضة الجزائرية عامة. لوصيف حماني من مواليد 15 ماي 1950،مثّل الجزائر في الألعاب الأولمبية الصيفية 1972. كما يملك لوصيف ميدالية ذهبية لألعاب لاغوس الإفريقية.

وقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه الخالصة لعائلة الملاكم لوصيف حماني الذي وافته المنية. ونشر رئيس الجمهورية عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة عزى فيها عائلة الفقيد والتي جاء فيها: “برحيل الملاكم المقتدر الأسبق لوصيف حماني تفقد الملاكمة الجزائرية أحد أعمدتها”

وأضاف: “أعزّي عائلة الفقيد وكل مُحبّيه وأدعو الله أن يشمله برحمته الواسعة”. كما وجّه وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، تعازيه القلبية، للأسرة الرياضية، إثر وفاة أسطورة الملاكمة الجزائرية لوصيف حماني.

ونشر وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على “تيوتر”، تعزية الوزير سبقاق، لعائلة الفقيد والأسرة الرياضية. كما اعتبر الوزير عبد الرزاق سبقاق، أن رحيل لوصيف حماني، يعد فاجعة أليمة، راجيا من الولى أن يتغمده برحمته الواسعة.

ومن جهته، وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، رسالة تعزية، بعد تلقيه نبأ وفاة الملاكم الجزائري لوصيف حماني.

ونشر موقع الفاف، رسالة عمارة، التي عبر من خلال، باسمه، وباسم أعضاء مكتبه الفيدرلي، عن تضمانهم مع عائلة الفقيد. كما دعا رئيس الفاف، المولى عزّ وجل، أن يتغمد بطل الملاكمة الجزائري، برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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