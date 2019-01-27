بالصور.. أحباط محاولة تمرير 7300 أورو و30 الف دولار عبر مطار وهران

احبطت مصالح الجمارك بوهران في عمليتين متفرقتين بمطار احمد بن بلة الدولي محاولة تمرير 7300 اورو و30 الف دولار.

المبلغ عثر عليه تفتيش المتاع التابعين لجمارك وهران لدى مسافران بصدد تمريرها دون التصريح بها.

العمليتان اللتان نفذتهما عناصر من جمارك وهران على مستوى المطار الدولي تمت بعد تفتيش روتيني لمتاع مسافر متوجه إلى فرنسا.

وتم حجز بـ7300 اورو غير مصرح بها ضبطت مخبأة في علبة من الدواء وحذاء رياضي.

اما العملية الثانية تم حجز خلالها 30 ألف دولار كانت مغلفة بإحكام بورق الألمنيوم لتضليل اعوان الجمارك ومنع اكتشافها عبر جهاز السكانير.

كان مسافر يحمل الجنسية التركية بصدد تهريبها بينما كان متوجها إلى إسطنبول عبر الخطوط التركية.

حيث تم تسليم المسافرين للجهات الأمنية المحتصة للتحقيق معهما.