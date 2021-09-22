بالصور.. أحدث ظهور لياسمين عبد العزيز بعد شفائها

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صور للممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​، في اول ظهور لها بعد ازمتها الصحية الأخيرة وسفرها للعلاج بالخارج ثم عودتها لبلدها مصر.

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة طبيعية من دون ماكياج برفقة زوجها الممثل المصري ​أحمد العوضي​ وشخص آخر.

وعبر المتابعون عن سعادتهم برؤية نجمتهم وهي تبدو بصحة جيدة بعد كل الذي مرت عليه مؤخرا، وهنأوها على سلامتها.

وكانت قد إنتشرت مؤخراً صورة على مواقع التواصل الإجتماعي، أثارت الجدل، إذ ظهرت فيها لأول مرة منذ أزمتها الصحية، وبدا وجهها متعبا، وتنوعت التعليقات على هذه الصور، إذ قيل إنها الاولى لها بعد خروجها من المستشفى في سويسرا، بينما كشف آخرون أن الصورة قديمة.