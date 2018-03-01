بالصور.. أربعة وزراء يُجيبون على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة

عقد مجلس الأمّة صبيحة يوم الخميس، جلسة علنية، برئاسة نوارة سعدية جعفر، نائب رئيس المجلس.

خصّصها لطرح عددٍ من الأسئلة الشفوية تقدّم بها عدد من أعضاء المجلس على أعضاء في الحكومة.

حضرها إلى جانب الوزراء المعنيين، الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان؛

حيث اجاب وزير السكن والعمران والمدينة على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عباس بوعمامة.

واجاب على سؤال شفوي اخر لعضو مجلس الأمة محمّد عرباوي.

كما اجاب وزير المالية على سؤال شفوي عضو مجلس الأمة محمود قيساري.

واجاب على سؤال شفوي اخر لعضو مجلس الأمة محمّد الطيّب العسكري.

واجاب وزير الصناعة والمناجم على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة مصطفى جغدالي.

كما اجاب وزير الأشغال العمومية والنّقل على سؤال شفوي عضو مجلس الأمة رشيد بوسحابة.

واجاب وزير الأشغال العمومية والنّقل على سؤال شفوي عضو مجلس الأمة محمد الـواد.