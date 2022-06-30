بالصور.. أربع ملاكمات جزائريات يبلغن نهائي ألعاب البحر المتوسط

تألق القفاز الجزائري النسوي، اليوم الخميس، ضمن فعاليات ألعاب البحر المتوسط 2022، الجارية فعالياتها بوهران.

وتمكنت كل من إيمان خليف، حجيلة خليف، إشراق شايب، ورميسة بوعلام، في بلوغ الدور النهائي للملاكمة النسوية.

كما نالت الملاكمة فاطمة الزهراء عبد القادر، الميدالية البرونزية، عقب خسارتها في النصف النهائي أمام غولجوفيتش، من مونتينغرو.

وعليه تكون الملاكمة النسوية الجزائرية، قد ضمنت، أربع ميداليات فضية على الأقل، قبل خوض الدور النهائي.