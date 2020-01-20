بالصور.. أردوغان كان يُشاهد فيغولي قبل لقائه بالرئيس تبون!

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأنظار، عندما إلتُقطت له صور وهو بصدد مُتابعة مُباراة للدولي الجزائري سفيان فيغولي.

وظهرت شاشة صغيرة، على مُستوى سيارة الرجل الأول في بلاد الأناضول، تبث مُباراة نادي غالاتاساراي ونظيره دينزلي سبور، أمس الأحد.

وشهدت المواجهة السالف ذكرها، مُشاركة نجم المنتخب الوطني سفيان فيغولي أساسيا، ومُساهمته في إنتصار فريقه بهدفين مُقابل واحد في الدوري.

ويبقى اللافت للنظر، هو أن أردوغان وبعد مُشاهدته لمُباراة تألق فيها لاعب جزائري، إلتقى برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكان رئيس الجمهورية الجزائرية قد تواجد في برلين الألمانية رفقة نظيره التركي، وعدد من رؤساء الدول لمُناقشة الأزمة الليبية.