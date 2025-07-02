بالصور.. أرضية ملعب “حسين آيت أحمد” تخضع لاعادة التهيئة

تشهد أرضية ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزوي وزو، في الفترة الحالية، لأشغال اعادة تهئية، لتغيير العشب الطبيعي للملعب.

ونشرت الهيئة المكلفة بتسيير الملعب، صور عن أشغال الصيانة الجارية حاليا، أين تم ازالة كامل العشب الطبيعي لأرضية الميدان.

كما تم الانتهاء من عملية التنظيف العميق لأرضية الميدان، وتحضيرها للخطوة المقبلة لمباشرة رزع العشب الطبيعي الجديد.

وتأتي العملية الجارية حاليا، بهدف تحضير أرضية ملعب “حسين آيت أحمد”، لاحتضان مباريات المنتخب الوطني، وفريق شبيبة القبائل، في الموسم الكروي الجديد.