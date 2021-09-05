بالصور.. أرضية ميدان ملعب 5 جويلية تخضع للصيانة مجددا

خضعت أرضية ميدان ملعب 5 جويلية الأولمبي لعملية الصيانة بعد نهاية مجريات الرابطة المحترفة شهر أوت الماضي، حيث تم حرث العشب الطبيعي بصفة كاملة، على أن يتم وضع العشب الجديد قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وكان مدير الملعب الأولمبي الحاج علي قد صرح للنهار أون لاين أن أرضية الميدان لم تخضع للصيانة لمدة سنتين كاملتين، حيث إحتضنت 57 مباراة وحصة تدريبية منذ شهر نوفمبر الماضي، كما إحتضنت مبارتين في أقل من 24 ساعة وهو ما أثر سلبا على أرضية الميدان.

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