بالصور.. أسامة بن ناني يوارى الثرى بمقبرة العالية وعمه “عمر قاتلاتو” يتلقى التعازي

ووري الثرى ظهر اليوم السبت، في مقبرة العالية بالعاصمة، جثمان الشاب أسامة بن ناني، والذي لقي حتفه إثر حادث مرور أليم، بالقرب من المستشفى العسكري بعين النعجة في العاصمة.

وتلقى الممثل الجزائري بوعلام بن ناني، المعروف فنيا بـ”عمر قتلاتو الرجلة” التعزي في وفاة ابن اخيه الشاب. الذي ذهب ضحية الحادث المروري الخطير مساء أمس الجمعة نتيجة تهور سائق شاب.

وتلقى الممثل الجزائري تعازي أهل الحي والعائلة ومن زملاءه الفنانين اثر وفاة أسامة. يذكر ان والدة الضحية سردت والدة الشاب الذي لقي حتفه، مساء الجمعة، إثر حادث مرور أليم بالقرب من المستشفى العسكري بعين النعجة في العاصمة. تفاصيل مؤلمة عن الحادث الذي اهتز له الجزائريون.

وطالبت والدة أسامة بن ناني من العدالة تطبيق القانون في حق المتسبب بوفاة ابنها. للتذكير، فقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالعالية. فيما تم القبض على السائق واقتياده إلى مقر الأمن للتحقيق معه قبل تحويله على الجهات القضائية.