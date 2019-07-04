ولاية سيدي بلعباس مند أسبوعين وهي تعيش تحت الاحتجاجات وغلق الطرقات الولائية و الرئيسية بسبب أزمة السكن ومشكل الصحة.

في ضل غياب السلطات المحلية لحلول ترضي المواطن العباسي المحتج ، في بداية الأسبوع الأول

كانت احتجاجات عارمة بطريق الوطني الرابط بين سيدي بلعباس ووهران في احتجاج سكان مزرعة بن تركي مطالبين بترحيلهم.

المحتجين قاموا بغلق الطريق لاكتر من 4 ايام دون تدخل السلطات المحلية حتى تنقل بعض المحتجين

لديوان الوالي واستقبلهم في مكتبه سبق وأن قامت “النهار” بنقل انشغلاتهم.

في اليوم الاخر خرج المجتمع المدني وبعض الجمعيات للاحتجاج امام مقر الولاية مطالبين برحيل مدير المستشفى

الجامعي عبد القادر حساني لسوء التسيير مند سنوات عديدة، أيام بعدها كان انهيار ترابي يؤدي بحياة

3عمال راحوا ضحية سوء التسيير بمشروع سكني 2000 اجتماعي بطريق تلموني، بعد ايام عن الحادتة شهدنا

حادتة اخرى و مفجعة اهتزت لها كل سكان الولاية بعدما اقدم شاب على حرق نفسه و

اصابة اخر حاول مساعدته بسبب ازمة السكن التي يعانون منها بمزرعة عبد الصمد.

حيت قاموا بغلق الطريق لاكتر من 5 أيام مطالبين أيضا بترحيلهم إلى سكنات لائقة،

كما شهدت اليوم أيضا غلق الطريق الرئيسي من طرف قاطني أقبية سوريكور مطالبين بترحيلهم.