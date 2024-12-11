بالصور.. أسرة كرة القدم الجزائرية تشيع جثمان محي الدين خالف لمثواه الأخير

شُيعت ظهر اليوم الأربعاء، جنازة فقيد كرة القدم الجزائرية، الناخب الوطني الأسبق محي الدين خالف، بمقبرة “العاليا”، بالعاصمة.

وشهدت جنازة الفقيد محي الدين خالف، حضور مهيب، من العائلة الرياضية الجزائرية بصفة عامة، وأسرة كرة القدم بصفة خاصة.

كما سجلت عدة شخصيات، من مسؤولي الرياضية الوطنية، ورؤساء أندية، ولاعبين سابقين، حضورها مراسم تشييع جثمان الفقيد خالف.

يذكر أن الناخب الوطني الأسبق، محي الدين خالف، انتقل إلى رحمة الله، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.