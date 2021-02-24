بالصور.. أسطورة الغولف يتعرض لحادث خطير

تعرض أسطورة الغولف، الأمريكي “تايغر وودز” لحادث خطير بسيارته في “لوس أنجلوس” كاليفورنيا.

وكشف وكالة “رويترز” عن الشرطة أن “وودز” كان يقود سيارته بسرعة كبيرة قبل أن يصطدم بشجرة بمدينة لوس أنجلوس.

وقالت الشرطة، في بيان، إن سيارة وودز تعرضت لأضرار جسيمة، وتم انتشال وودز من الحطام بواسطة معدات ثقيلة استخدمها رجال الإطفاء والإسعاف.

وحسب ماذكرته الصحف الأمريكية، فإن أسطورة الغولف تعرض لإصابة خطيرة على مستوى ركبتيه ومخاوف من عدم قدرته على المشي مجددا.

وكان وكيل أعمال “وودز” قد أشار أن أسطورة الغولف قد دخل المشفى وأجرى عملية جراحية مستعجلة.