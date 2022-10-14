بالصور.. أسكو كارا الطوغولي يحل بالجزائر تحسبا لمواجهة شبيبة القبائل

وصلت بعثة فريق أسكو كارا الطوغولي صباح اليوم الجمعة، إلى الجزائر، تحسبا لمواجهة شبيبة القبائل، ضمن رابطة أبطال إفريقيا.

وسجلت بعثة النادي الطوغولي، بكامل تعدادها، تواجدها بمطار (8 ماي 1945) بسطيف، على الساعة الواحدة صباحا.

كما سيخوض الفريق حصة تدريبية واحدة بالجزائر، قبل مواجهة شبيبة القبائل، غدا السبت، لحساب لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت بالطوغو، لحساب ذهاب نفس الدور، انتهت بفوز الشبيبة بنتيجة هدفين لهدف.