بالصور.. أشبال الخضر يقصفون اتحاد العاصمة برباعية نظيفة

تمكن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بقيادة المدرب ارزقي رمان من الفوز برباعية مقابل صفر على حساب اتحاد العاصمة.

وجرت المباراة الودية بالمركز التقني بسيدي موسى وسط عودة اللاعبين المصابين للكتيبة الوطنية أبرزهم المدافع بن يدر عبد الحق.

وواجه المدرب ارزقي رمان ولاعبيه الفريق العاصمي لأقل من 19 سنة، في رحلة البحث عن منافس أقوى كمحطة تحضيرية للمشاركة في المنافسة الإفريقية المقبلة.

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