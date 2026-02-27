بالصور.. أشبال “الخُضر” يواصلون تحضيراتهم لدورة “لوناف”

يواصل المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة تحضيراته الجادة استعدادا للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا (لوناف) المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2026.

وأجرت العناصر الوطنية حصة تدريبية، الخميس، في أجواء مميزة ومعنويات مرتفعة، ضمن التربص الذي انطلق الأربعاء، ويمتد إلى غاية الرابع من شهر مارس المقبل.

وسيخوض المنتخب الوطني دورة اتحاد شمال إفريقيا خلال الفترة الممتدة من 22 مارس إلى 5 أفريل 2026 بمدينة بنغازي الليبية، في محطة مفصلية ضمن سباق التأهل إلى كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة.

وسيستهل أشبال الخُضر مشوارهم في الدورة بمواجهة المنتخب الليبي، قبل أن يلاقوا منتخبات المغرب وتونس ومصر. في سلسلة مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة، في ظل تقارب المستوى بين منتخبات المنطقة.