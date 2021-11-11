بالصور.. أشبال بلماضي في جولة إسترخائية بفندق كيمبينسكي

أجرى أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي صبيحة اليوم الخميس، جولة استرخائية، بمحيط فندق كيمبينسكي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وستجري العناصر الوطنية آخر حصة تدريبية ظهيرة اليوم تحسبا لمواجهة الغد المنتظرة أمام منتخب جيبوتي في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

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