بالصور.. أشبال رائد القبة يتوّجون بلقب دورة تونس الدولية لأقل من 13 سنة

تمكن فريق فئة أقل من 13 سنة لمدرسة رائد القبة من نيل لقب دورة تونس الدولية لكرة القدم، بعد فوزه الكبير والمستحق في المباراة النهائية على فريق نجوم تونس بنتيجة عريضة بستة أهداف دون مقابل.

وجاء هذا التتويج ليؤكد العمل القاعدي المميز الذي تقوم به مدرسة رائد القبة في تكوين المواهب الكروية، حيث أظهر اللاعبون مستوى فنيًا وذهنيًا عالياً طيلة مجريات الدورة التي عرفت مشاركة فرق واعدة من عدة دول.

وتميّز النهائي بسيطرة تامة لأشبال الفريق الجزائري الذين أمطروا شباك منافسهم بسداسية نظيفة، وسط إشادة واسعة من المتابعين والمشرفين على الدورة.

ويمثل التتويج ثمرة جهود الطاقم الفني والإداري للمدرسة، ويعكس الإمكانيات الواعدة لجيل جديد من المواهب الجزائرية القادرة على التألق في المستقبل القريب على المستويين المحلي والدولي.